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ПОЛІТИКА

Південна Корея може відновити власну ядерну програму через загрози з Півночі та Китаю

29 серпня 2024, 19:12
Південна Корея може відновити власну ядерну програму через загрози з Півночі та Китаю
Фото: Reuters
Південній Кореї буде важко фінансувати ядерну програму, не скоротивши значні витрати на свої військові сили.

Ядерне нерозповсюдження — одне з найбільших стратегічних досягнень Америки. Майже через 80 років після трагедії в Хіросімі менш ніж 10 країн володіють найсмертоноснішою зброєю у світі — це результат міжнародної співпраці й могутності США.

Минулорічна Вашингтонська декларація, підписана президентами Джо Байденом і Юн Сок Йолем, зобов'язала США зробити Південну Корею більш тісним партнером у плануванні потенційного застосування ядерної зброї у воєнний час. Аналітики й політики зараз обговорюють, чи варто Сеулу домагатися повернення американської тактичної ядерної зброї на Корейський півострів після майже трьох десятиліть. Згідно з опитуваннями громадської думки, переважна більшість південнокорейців навіть хочуть, щоб країна створила власну ядерну зброю.

Про це пише  Bloomberg.

Такі настрої в Південній Кореї можна зрозуміти. Ядерний і ракетний арсенали Північної Кореї стають все більш загрозливими. Південнокорейські аналітики, побоюються, що північний диктатор Кім Чен Ин незабаром зможе похвалитися справжньою ядерною тріадою: ракетами наземного базування, ракетно-ядерними підводними човнами й літаками з ядерним озброєнням. Вони також побоюються, що новий альянс Кіма з росією надасть технологічну допомогу для розробки його ракет.

На думку колумніста, як тільки арсенал Північної Кореї перевершить американську національну систему протиракетної оборони, США не стануть захищати Сеул, якщо це може призвести до ядерних ударів по самій Америці. Існує також фактор Дональда Трампа. Страх полягає в тому, що друге президентство Трампа розірве союз з Вашингтоном, залишивши Південну Корею вразливою.

Південну Корею турбує нарощування Китаєм своїх ядерних озброєнь, а також агресія ядерних держав проти неядерних. Але ймовірність того, що Південна Корея найближчим часом розробить ядерну зброю, є низькою. Країні буде важко фінансувати ядерну програму, не скоротивши значні витрати на свої звичайні військові сили.

Південна Кореяядерна збря

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