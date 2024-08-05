Північна Корея розгорнула на кордоні 250 установок для пуску балістичних ракет – Bloomberg

Зброя може завдавати дальніх ядерних ударів по Південній Кореї та базам США в країні.

Північна Корея заявила, що розгорнула 250 нових мобільних пускових установок для балістичних ракет на кордоні.

Зброя може завдавати ядерних ударів по Південній Кореї та базам США в країні.

За оцінкою експертів зі зброї, зображення, опубліковані державними ЗМІ, показують, що пускові установки здатні утримувати по чотири ракети кожна, а системи, схоже, використовуються для запуску балістичної ракети малої дальності Hwasong 11D.

Ракету випробували на відстані приблизно від 100 до 300 кілометрів. Наразі невідомо, чи справді Північна Корея виготовила 1000 таких ракет.

Пускові установки можна сховати та висунути для швидких ударів, щоб за лічені хвилини завдати ударів на великі відстані вглиб території Південної Кореї.