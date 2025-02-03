Північнокорейські солдати у Курській області показали високу мобільність, але зазнали великих втрат – Newsweek

Зокрема вони мали утричі більше боєкомплекту, ніж російські солдати.

Північнокорейські солдати, які у Курській області брали участь у бойових діях на боці росії проти України, проявили високу мобільність, проте їхній реальний бойовий досвід залишається обмеженим. Деякі з них навіть відмовлялися від захисного спорядження, наданого росією, щоб підвищити швидкість під час штурмів.

Про це повідомляє видання Newsweek із посиланням на речника Сил спеціальних операцій України полковника Олександра Кіндратенка.

За його словами, північнокорейські військові мали незначний досвід у протистоянні безпілотникам, проте демонстрували здатність до швидкого та хаотичного пересування, щоб уникати ударів БПЛА. Попри відсутність бойового досвіду, окремі українські джерела описують їх як дисциплінованих, фізично підготовлених та добре озброєних бійців. Водночас інші спостерігачі називають їх "гарматним м'ясом" через високі втрати під час атак.

Перед зникненням з лінії фронту, що, за оцінками українських військових, могло бути пов’язане з великою кількістю вбитих і поранених, солдати з КНДР виконували завдання як в оборонних, так і в наступальних операціях у Курській області. За словами Кіндратенка, найбільші втрати вони зазнавали у перші хвилини штурму. Водночас бійці неодноразово атакували "тими самими маршрутами, де вже загинули десятки їхніх військових".

Українські воїни також відзначають специфіку оснащення північнокорейських підрозділів. У рюкзаках загиблих солдатів із КНДР виявили лише мінімальні запаси їжі, літр води та відсутність засобів захисту від холоду, таких як рукавички чи термобілизна. Основну частину спорядження становили боєприпаси, включаючи значний запас магазинів для стрілецької зброї, гранати та міни. За оцінками Кіндратенка, північнокорейські бійці мали утричі більше боєкомплекту, ніж середньостатистичний російський солдат.

Крім того, українська розвідка зафіксувала використання північнокорейськими військовими сучасних варіантів озброєння. Кадри, отримані з безпілотників, засвідчили значну кількість протитанкових гранатометів, що застосовувалися проти укріплених позицій та транспортних засобів. За словами Кіндратенка, майже всі бійці використовують модернізовані штурмові гвинтівки АК-12 замість застарілих АК-47, що також відрізняє їхнє спорядження від російської армії.