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Планку для "інвестняні" знижено з $100 млн до $30 млн для залучення українських інвесторів - Зеленський

Така інвестпідтримка стосуватиметься насамперед українських інвесторів
"Ми знизили цю планку. "Інвестняня" - це спеціальний VIP-менеджер, який буде залучений до будь-якого інвестора в Україні, що вклав $30 млн "плюс", - сказав Зеленський.
Планку для "інвестняні" знижено з $100 млн до $30 млн для залучення українських інвесторів - Зеленський Фото: mybanktracker.com

Інвестори зможуть отримати доступ до інструменту "інвестиційних нянь" за інвестицій у $30 млн, а не $100 млн, як передбачалося раніше, повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції в середу, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, відповідна норма міститься в законопроекті про "інвестнянь", який незабаром буде зареєстровано у Верховній Раді.

"Ми знизили цю планку. "Інвестняня" - це спеціальний VIP-менеджер, який буде залучений до будь-якого інвестора в Україні, що вклав $30 млн "плюс", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що така інвестпідтримка стосуватиметься насамперед українських інвесторів.

"Там далі є поліпшення умов щодо податку на прибуток. Якщо інвестор вкладає в Україну, в приватизацію $10 млн "плюс" - це залишиться", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що в уряді пропонують зобов’язати іноземців отримувати дозвіл для інвестицій у стратегічні підприємства

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20 05 2020 11:53
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