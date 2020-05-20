Планку для "інвестняні" знижено з $100 млн до $30 млн для залучення українських інвесторів - Зеленський

"Ми знизили цю планку. "Інвестняня" - це спеціальний VIP-менеджер, який буде залучений до будь-якого інвестора в Україні, що вклав $30 млн "плюс", - сказав Зеленський.

Інвестори зможуть отримати доступ до інструменту "інвестиційних нянь" за інвестицій у $30 млн, а не $100 млн, як передбачалося раніше, повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції в середу, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, відповідна норма міститься в законопроекті про "інвестнянь", який незабаром буде зареєстровано у Верховній Раді.

"Ми знизили цю планку. "Інвестняня" - це спеціальний VIP-менеджер, який буде залучений до будь-якого інвестора в Україні, що вклав $30 млн "плюс", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що така інвестпідтримка стосуватиметься насамперед українських інвесторів.

"Там далі є поліпшення умов щодо податку на прибуток. Якщо інвестор вкладає в Україну, в приватизацію $10 млн "плюс" - це залишиться", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що в уряді пропонують зобов’язати іноземців отримувати дозвіл для інвестицій у стратегічні підприємства