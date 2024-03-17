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Невпевнений, слабкий путін прагне народного голосу, але застосовує насильство, щоб його гарантувати – The Guardian

17 березня 2024, 18:36
Невпевнений, слабкий путін прагне народного голосу, але застосовує насильство, щоб його гарантувати – The Guardian
Фото: Reuters
Видання пише, що завдяки насильству, а не голосам виборців, путін тримається при владі.

Про це йдеться в матеріалі британської газети The Guardian

Президент рф Володимир путін не є тією людиною, яка може бути лідером кремля. 

Він прикидається людиною з народу, але йому не вистачає порядності, чесності і честі. Президент росії має стояти на лаві підсудних Міжнародного кримінального суду в Гаазі, де його звинувачують у воєнних злочинах за викрадення українських дітей, а не бути кандидатом на посаду президента протягом ще 6-ти років. 

Журналісти пишуть, що перемога путіна на виборах вже є розв'язаним питанням, адже він не має "надійного суперника". 

В кремлі витратили близько 1,2 млрд доларів на брехню і пропаганду, фальсифікацію результатів голосування на окупованих територіях України та агітацію по всій Росії, де не були присутні "жодні" опозиційні політики, пише видання.  

"Щедре державне фінансування, включно з повідомленнями про 20-кратне збільшення витрат на інтернет-проекти, платформи та ЗМІ, має єдину мету: перемогу путіна", - запевняє The Guardian. 

За весь час правління путін перетворив росію на особисту вотчину і розкрадав її в непристойних масштабах. 

Крім того, "путінізм" діє через страх та корупцію, які підкріплені експлуататорським патріотизмом. 

"Олексій Навальний, його головний критик, був убитий за те, що викривав такі зловживання. Він висміював невпевненого в собі Путіна і змушував його відчувати себе маленьким, коли він відчайдушно потребував почуватися великим. За висловом Навального, цар не має одягу. Гірше для росіянина - у нього немає душі", - написали в матеріалі.

Британські журналісти назвали вибори в росією "пародією", яка запам'ятається тим, з яким цинізмом путін та його соратники забрали у народу право вільно голосувати за президента росії. Вони також запам'ятаються погрозами розпочати ядерну війну проти всього світу, яка знищить людство.

"Зрештою, саме насильство, а не голоси виборців, утримує путіна при владі. Але це не може тривати нескінченно. Пригноблені в росії повинні дивитися на свою історію і зберігати віру. Одного дня і це пройде", - вважають журналісти. 

Нагадаємо, що сьогодні третій день виборів в росії.

 
РосіявибориПутін

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