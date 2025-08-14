Поки Україна стримує наступ, Трампу буде складно переконати путіна – The Guardian

Його мета переконати путіна припинити вогонь та сісти за стіл переговорів.

Президенту США Дональду Трампу, ймовірно, буде надзвичайно складно переконати Володимира путіна змінити позицію щодо війни в Україні під час запланованої зустрічі на Алясці. На тлі поступового просування російських військ, особливо на Донеччині, російський лідер вважає, що має перевагу і може дозволити собі затягувати переговорний процес.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на власні джерела та оцінки аналітиків.

Зокрема, російський прорив лінії фронту поблизу Добропілля називають одним із найсерйозніших за останні тижні. Це місто, яке раніше було ключовим для логістики між Покровськом і Краматорськом, нині перебуває під постійними атаками, включно з ударами керованими авіабомбами та ударами FPV-дронів.

Експерти зазначають, що рф стала ефективніше діяти проти українських дронових підрозділів і атакувати мобільні цілі. Водночас українські сили змушені стримувати натиск одразу на кількох напрямках, що розтягує оборону.

"Критики зазначають, що занадто велика увага приділяється піхотним контратакам у районі Покровська " "мильній бульбашці, що скоро лусне" - замість того, щоб зміцнювати існуючі оборонні рубежі", - пише The Guardian.

Усе це відбувається за два дні до саміту Трампа і путіна на американській військовій базі в Алясці. Незрозуміло, що саме путін запропонував в обмін на зустріч на американській землі, особливо з огляду на інформацію про те, що представник Трампа - девелопер Стів Віткофф, міг неправильно витлумачити меседжі з боку Кремля.

Водночас Президент України Володимир Зеленський застеріг:

"путін, імовірно, погодиться на припинення вогню лише в разі, якщо Україна добровільно віддасть близько 1000 км² контрольованої території на Донеччині, включно з Краматорськом".

Цю пропозицію Україна не може прийняти, і про це неодноразово заявляв Зеленський.

Утім, спроби Трампа переконати путіна можуть провалитися, якщо той буде переконаний, що Київ не здатен стримати наступ. Попри важкі втрати й повільні темпи наступу, Москва бачить для себе стратегічну перевагу та може й надалі затягувати перемовини.

Дані про втрати, озвучені Володимиром Зеленським, також демонструють жорстку реальність: лише в понеділок, за його словами, росія втратила 531 військового вбитим, ще 428 — поранено, 9 — потрапили в полон. Водночас з українського боку: 18 загиблих, 243 поранених і 79 зниклих безвісти.

"Незважаючи на різницю в цифрах, росія продовжує атакувати щодня, зазнаючи приблизно однакових втрат. І поки в самій рф не з’явиться внутрішній спротив, путін, найімовірніше, й далі затягуватиме будь-які переговори, навіть попри погрози з боку США", - резюмує The Guardian.