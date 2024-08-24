Politico дізналося, що у Вашингтоні відповідають Києву на прохання про дозвіл на удари по рф

Вашингтон не хоче ризикувати національною безпекою США заради України.

Вашингтон продовжує відхиляти пропозиції про розширення використання Україною американської зброї за межами її території, побоюючись ескалації конфлікту та можливого негативного впливу на майбутні відносини з росією.

Про це повідомляє Politico.

Незважаючи на тиск з боку деяких американських законодавців та українських офіційних осіб, Білий дім та Пентагон залишаються непохитними у своїй позиції. Вони стверджують, що Україна вже має достатньо ресурсів для перемоги, а зняття обмежень може призвести до непередбачуваних наслідків.

"Є певні ознаки того, що Байден може захотіти зробити щось велике для України – можливо, скасувати деякі обмеження – перед виборами, оскільки він не балотується. Гарантії немає, але ми чуємо, що він думає про це" , – сказав один високопоставлений український радник.