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Politico дізналося, що у Вашингтоні відповідають Києву на прохання про дозвіл на удари по рф

24 серпня 2024, 12:23
Politico дізналося, що у Вашингтоні відповідають Києву на прохання про дозвіл на удари по рф
Фото: DW
Вашингтон не хоче ризикувати національною безпекою США заради України.

Вашингтон продовжує відхиляти пропозиції про розширення використання Україною американської зброї за межами її території, побоюючись ескалації конфлікту та можливого негативного впливу на майбутні відносини з росією.

Про це повідомляє Politico.

Незважаючи на тиск з боку деяких американських законодавців та українських офіційних осіб, Білий дім та Пентагон залишаються непохитними у своїй позиції. Вони стверджують, що Україна вже має достатньо ресурсів для перемоги, а зняття обмежень може призвести до непередбачуваних наслідків.
 
"Є певні ознаки того, що Байден може захотіти зробити щось велике для України – можливо, скасувати деякі обмеження – перед виборами, оскільки він не балотується. Гарантії немає, але ми чуємо, що він думає про це" , – сказав один високопоставлений український радник.
 
США вже дозволяють використовувати свої ракети великої дальності всередині росії, але лише для оборони – як контрбатарейний вогонь, щоб вразити російські ракетні пускові пункти безпосередньо біля кордону.
 
Частина обговорень стосується дозволу на використання британських ракет Storm Shadow, які містять американські компоненти, для ураження цілей у глибині росії. Однак, за словами представників адміністрації, ефективність таких ударів може бути обмеженою через невеликий запас ракет та віддаленість деяких важливих цілей.
 
Деякі американські сенатори висловлюють стурбованість тим, що відмова США надати Україні більше свободи дій може призвести до поразки Києва, і тоді адміністрацію Байдена звинуватять у недостатній підтримці.

 

Вашингтонбілий дімвійна в Україніросія окупанти

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