Politico: Україна висунула п'ять вимог для миру з росією

Серед головних - це перемир'я, санкції, репарації і повернення дітей.

Україна визначила п'ять ключових умов, без виконання яких мирна угода з росією неможлива.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на джерела у дипломатичних колах. Київ побоюється бути виключеним із переговорного процесу, який можуть спробувати очолити США за участі Дональда Трампа.

Основні вимоги України:

Стійке припинення вогню до будь-яких обговорень територій.

Компенсація за завдані війною збитки (оцінки — від $500 млрд до $1 трлн)

Гарантії безпеки, включно з перспективою членства в НАТО та ЄС.

Збереження санкцій проти рф до повного виконання умов.

Повернення українських дітей і військовополонених.

Також жодних поступок Донбасом.

Politico зазначає, що США можуть пропонувати Києву погодитися на поступки щодо частини Донбасу в обмін на припинення російського наступу. Проте президент Володимир Зеленський відкидає можливість "торгівлі територіями", наголошуючи, що втрата Донбасу відкриє рф шлях на південь і центр країни.

Водночас Київ допускає, що територіальні питання можуть обговорюватися лише після сталого перемир'я, а не як умова для нього.

Мільярдні репарації і заморожені активи рф.

Україна наполягає, що росія повинна компенсувати збитки — приблизно 500 млрд євро. Ці кошти можуть бути стягнуті з заморожених активів рф у західних країнах, зокрема близько €200 млрд зберігається в Бельгії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав позицію Києва: "Поки росія не заплатить, вона не повинна отримати доступ до своїх активів".

Гарантії безпеки, а не просто слова.

Київ вважає, що НАТО і ЄС є єдиною реальною гарантією недопущення нової війни. Зеленський заявив, що Україна досі не отримала жодної чіткої пропозиції гарантій.

Водночас рф вимагає від України скорочення її армії, але Київ це відкидає, адже ЗСУ — друга за чисельністю армія Європи після російської.

Повернення дітей і полонених.

росія незаконно вивезла близько 20 000 українських дітей, з яких вдалося повернути лише 1453. москва відмовляється повертати дітей, переводить їх у систему усиновлення та піддає пропаганді.

Обмін полоненими відбувається активніше: обміняли понад 2000 осіб, але тисячі залишаються в полоні, без доступу міжнародних організацій.

Загроза "вигідного миру" для рф.

Politico наголошує, що Трамп готує зустріч із путіним, яка запланована на 15 серпня в Анкориджі, Аляска, на базі ВПС США. У Києві побоюються, що Трамп може погодитися на "вигідну для путіна" угоду саме тоді, коли росія втрачає військові й економічні ресурси.

За оцінками аналітиків, рф втратила понад 1 мільйон військових убитими й пораненими, а витрати на війну сягнули $2 трлн, що майже дорівнює річному ВВП росії.

Київ і союзники вважають, що лише збереження тиску здатне змусити москву до серйозних поступок.