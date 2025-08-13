Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Politico: Україна висунула п'ять вимог для миру з росією

13 серпня 2025, 17:17
Politico: Україна висунула п'ять вимог для миру з росією
Серед головних - це перемир'я, санкції, репарації і повернення дітей.

Україна визначила п'ять ключових умов, без виконання яких мирна угода з росією неможлива. 

Про це повідомляє Politico, посилаючись на джерела у дипломатичних колах. Київ побоюється бути виключеним із переговорного процесу, який можуть спробувати очолити США за участі Дональда Трампа.

Основні вимоги України:

Стійке припинення вогню до будь-яких обговорень територій.

Компенсація за завдані війною збитки (оцінки — від $500 млрд до $1 трлн)

Гарантії безпеки, включно з перспективою членства в НАТО та ЄС.

Збереження санкцій проти рф до повного виконання умов.

Повернення українських дітей і військовополонених.

Також жодних поступок Донбасом.

Politico зазначає, що США можуть пропонувати Києву погодитися на поступки щодо частини Донбасу в обмін на припинення російського наступу. Проте президент Володимир Зеленський відкидає можливість "торгівлі територіями", наголошуючи, що втрата Донбасу відкриє рф шлях на південь і центр країни.

Водночас Київ допускає, що територіальні питання можуть обговорюватися лише після сталого перемир'я, а не як умова для нього.

Мільярдні репарації і заморожені активи рф.

Україна наполягає, що росія повинна компенсувати збитки — приблизно 500 млрд євро. Ці кошти можуть бути стягнуті з заморожених активів рф у західних країнах, зокрема близько €200 млрд зберігається в Бельгії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав позицію Києва: "Поки росія не заплатить, вона не повинна отримати доступ до своїх активів".

Гарантії безпеки, а не просто слова.

Київ вважає, що НАТО і ЄС є єдиною реальною гарантією недопущення нової війни. Зеленський заявив, що Україна досі не отримала жодної чіткої пропозиції гарантій.

Водночас рф вимагає від України скорочення її армії, але Київ це відкидає, адже ЗСУ — друга за чисельністю армія Європи після російської.

Повернення дітей і полонених.

росія незаконно вивезла близько 20 000 українських дітей, з яких вдалося повернути лише 1453. москва відмовляється повертати дітей, переводить їх у систему усиновлення та піддає пропаганді.

Обмін полоненими відбувається активніше: обміняли понад 2000 осіб, але тисячі залишаються в полоні, без доступу міжнародних організацій.

Загроза "вигідного миру" для рф. 

Politico наголошує, що Трамп готує зустріч із путіним, яка запланована на 15 серпня в Анкориджі, Аляска, на базі ВПС США. У Києві побоюються, що Трамп може погодитися на "вигідну для путіна" угоду саме тоді, коли росія втрачає військові й економічні ресурси.

За оцінками аналітиків, рф втратила понад 1 мільйон військових убитими й пораненими, а витрати на війну сягнули $2 трлн, що майже дорівнює річному ВВП росії.

Київ і союзники вважають, що лише збереження тиску здатне змусити москву до серйозних поступок.

війнагарантії

Останні матеріали

Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Політика
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 23:48
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Технології
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 16:54
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Політика
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 12:26
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 01:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється