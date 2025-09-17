Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Польща депортує українця за несанкціонований політ дроном над центром Варшави

17 вересня 2025, 18:07
Польща депортує українця за несанкціонований політ дроном над центром Варшави
Фото: з відкритих джерел
Також йому заборонили в’їзд до Шенгену на 5 років.

Польська влада ухвалила рішення про депортацію 21-річного громадянина України, якого затримали за незаконне керування безпілотником над історичним центром Варшави. 

Про це повідомляє радіо RMF24.

Згідно з рішенням польських прикордонників, українцю буде заборонено в'їзд до країн Шенгенської зони протягом наступних п’яти років. Крім того, йому доведеться сплатити штраф у розмірі 4 000 злотих, що дорівнює 900 євро.

Найближчим часом його мають доставити до одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною та повернути на батьківщину.

Разом з українцем була затримана 17-річна громадянка білорусі. Її допитали у статусі свідка та згодом відпустили.

За інформацією ЗМІ, польське Агентство внутрішньої безпеки перевіряло електронні пристрої затриманого українця, аби з’ясувати, чи міг його політ мати шпигунський характер. Утім, жодних зв’язків із представниками іноземних спецслужб виявлено не було.

Вчора ми писали, що у Польщі затримали українця та білоруску через інцидент із дроном над урядом.

 

Польща депортація українець

