Польща хоче поновити переговори з Чехією щодо "територіального боргу"

Варшава розраховує поновити переговори на експертному рівні та дізнатися причини призупинення процесу у 2015 році.

Уряд Польщі планує відновити консультації з Чехією щодо територій на кордоні, які десятиліттями були предметом суперечок. Йдеться про 368 гектарів у районах Бяла Вода та Бодзанув, які Польща досі не отримала після обміну землями у 1958 році.

За даними Fakt, Варшава розраховує поновити переговори на експертному рівні та дізнатися причини призупинення процесу у 2015 році. Тоді чеська сторона пропонувала передати ці землі Чеській церкві, що заблокувало угоду.

Польська влада утрималася від активних кроків перед парламентськими виборами у Чехії (3–4 жовтня), щоб не робити "територіальне питання" передвиборчою темою.

На виборах велика ймовірність перемоги популістської партії ANO, яку очолює колишній прем’єр Андрій Бабіш. Якщо його партія здобуде владу, ініціативи Чехії щодо допомоги Україні, зокрема постачання артилерійських снарядів, можуть опинитися під загрозою. Аналітики також фіксують проросійські наративи у соцмережах напередодні виборів.