Польща може зменшити підтримку України через кризу, що виникла навколо імпорту агропродукції з України

Міністр з питань ЄС у своїй заяві прикрився підтримкою польських громадян.

На фоні кризи довкола імпорту української агропродукції польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк заговорив про можливе зниження підтримки Польщею України.

Про це повідомляє PAP. За його словами, Польща підтримуватиме нашу країну в таких же обсягах, якщо польське суспільство не буде проти цього.

"Ми хотіли б і надалі підтримувати Україну, але – щоб це було можливо – ми повинні мати підтримку польського народу в цьому питанні. Тому, якщо не буде підтримки з боку польського народу, нам буде важко продовжувати підтримувати Україну так, як ми це робили дотепер", – заявив Шинковський вель Сенк.

Водночас у контексті конфлікту через зернове ембарго міністр заявив, що польський уряд "невблаганний" у цьому питанні, зважаючи на інтереси фермерів.

"Дії України не справляють на нас враження… але вони справляють певне враження на польську громадську думку. Це видно з опитувань, з рівня суспільної підтримки подальшої допомоги Україні. І це шкодить самій Україні", – додав Шинковський вель Сенк.

Відповідаючи на питання, чи стануть аграрні питання розмінною монетою при вступі України до Євросоюзу, польський міністр заявив, що Україна має виконати чітко визначені умови у низці галузей.

"Україна повинна буде виконати всі умови, і українське сільське господарство може, звичайно, мати доступ до європейських ринків, але не таким чином, щоб це загрожувало польським фермерам", – додав міністр.

Нагадаємо, Європейська комісія вирішила не продовжувати обмеження щодо ввезення сільськогосподарської продукції з України на територію п’яти держав ЄС. Однак Уряди трьох країн: Польщі, Словаччини та Угорщини оголосили, що в односторонньому порядку продовжать заборону на імпорт з України низки продовольчих товарів.

Україна заявила, що буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.