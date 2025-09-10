Польща отримає €43,7 млрд на оборону від ЄС

Польща отримає з бюджету Європейського союзу €43,7 млрд на посилення оборони через зростання загрози з боку росії.

Кошти передадуть Варшаві за програмою SAFE (Security Action for Europe). Фінансування Польщі в ній становить майже третину від загального обсягу фонду €150 млрд.

Гроші підуть на посилення оборонного потенціалу країни й розвиток військово-промислового комплексу, заявив міністр.

"Ми хочемо, щоб кошти із цієї програми спрямували на зміцнення основних можливостей польських збройних сил, протиповітряної й протиракетної оборони, артилерійських систем, закупівлі боєприпасів, безпілотних літальних апаратів і систем протидії безпілотникам. Їх також використають для підтримки критично важливої інфраструктури, військової мобільності й кіберпростору", – ідеться в його пості.

За кілька годин після публікації Косіняка-Камиша під час масованого обстрілу рф по Україні дрони окупантів залетіли в повітряний простір Польщі.