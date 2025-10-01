Польща продовжила прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою

Контроль продовжать ще на пів року - до 4 квітня 2026 року

Польща продовжує прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою ще на пів року - до 4 квітня 2026 року.

Про це заявило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації країни.

Зазначається, що керівник Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Марчин Кервінський підписав постанову про продовження тимчасового прикордонного контролю на кордонах з Німеччиною та Литвою. Вона стане чиною 5 жовтня цього року і продовжить контроль ще на пів року - до 4 квітня 2026 року.

"Ми продовжуємо контроль, щоб контролювати міграційний маршрут, який веде з країн Балтії через Польщу до Західної Європи. Ми виявляємо осіб, які незаконно намагаються переправляти мігрантів на Захід. Ключовим завданням для прикордонної служби залишається збереження герметичності та захист кордону з білоруссю від міграційного тиску", - заявив Кервінський, якого цитують на платформі X.