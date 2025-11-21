Польща розпочала масштабну операцію для захисту критичної інфраструктури

Залучено до 10 тисяч військових та силовиків із використанням БпЛА, гелікоптерів і спеціального обладнання.

З опівночі 21 листопада у Польщі стартувала операція "Горизонт", у якій задіяні до 10 тисяч військових та силовиків для посилення охорони об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє радіо RMF24

Операція "Горизонт" передбачає мобілізацію різних підрозділів армії, сил територіальної оборони, спеціальних операцій, поліції, служби захисту залізниць та інших структур.

Загалом у ній задіяно до 10 тисяч осіб із сучасним обладнанням, включно з безпілотниками та гелікоптерами.

За повідомленням медіа, дії сконцентровані на об’єктах, де потенційна загроза атак вважається найвищою.

Операція покликана підвищити безпеку критичних об’єктів і забезпечити швидке реагування на надзвичайні ситуації.