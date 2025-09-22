Польща відмовилася екстрадувати ймовірного російського шпигуна, якого розшукує москва

Йдеться про справу диверсій із кур’єрськими посилками в європейських аеропортах.

Польща не видала росії ймовірного шпигуна, якого москва намагалася отримати через екстрадицію, називаючи його "злочинцем". Йдеться про справу диверсій із кур’єрськими посилками в європейських аеропортах, які, за даними слідства, могли бути підготовкою до терактів у США та Канаді.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

У 2024 році вибухові пристрої спрацювали у посилках у Бірмінгемі (Велика Британія), Лейпцигу (Німеччина) та неподалік Варшави. Розслідування пов’язує інциденти з російськими спецслужбами.

У центрі справи опинився росіянин Олександр Б., імовірно Олександр Безрукавий, затриманий у Боснії та Герцеговині без паспорта, коли він намагався дістатися Сербії, а далі росії. Польща та росія подали запити на його екстрадицію, однак місцева влада задовольнила запит Варшави.

За даними «Досьє», Безрукавий координував осередок ГРУ в Польщі, а в росії раніше мав кримінальні вироки за незаконне володіння зброєю, крадіжки та наркотики. Попри це, він зумів легалізувати перебування в Іспанії, використавши фіктивне свідоцтво про шлюб.

Польські джерела наголошують, що москва почала вимагати його видачі лише після арешту в Боснії. Це, за словами співрозмовників, свідчить про спробу кремля прикрити власного агента.

"У нас під вартою кілька російських диверсантів, але замовники вимагають лише одного. Про інших вони навіть не турбуються", — розповіло джерело Gazeta Wyborcza.

Наразі Безрукавого звинувачують в участі у діяльності російської розвідки та підготовці терактів. Польські правоохоронці впевнені, що зібраних доказів достатньо, аби засудити його до тривалого ув’язнення.