Польща відмовилася екстрадувати ймовірного російського шпигуна, якого розшукує москва
Польща не видала росії ймовірного шпигуна, якого москва намагалася отримати через екстрадицію, називаючи його "злочинцем". Йдеться про справу диверсій із кур’єрськими посилками в європейських аеропортах, які, за даними слідства, могли бути підготовкою до терактів у США та Канаді.
Про це повідомляє Gazeta Wyborcza з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
У 2024 році вибухові пристрої спрацювали у посилках у Бірмінгемі (Велика Британія), Лейпцигу (Німеччина) та неподалік Варшави. Розслідування пов’язує інциденти з російськими спецслужбами.
У центрі справи опинився росіянин Олександр Б., імовірно Олександр Безрукавий, затриманий у Боснії та Герцеговині без паспорта, коли він намагався дістатися Сербії, а далі росії. Польща та росія подали запити на його екстрадицію, однак місцева влада задовольнила запит Варшави.
За даними «Досьє», Безрукавий координував осередок ГРУ в Польщі, а в росії раніше мав кримінальні вироки за незаконне володіння зброєю, крадіжки та наркотики. Попри це, він зумів легалізувати перебування в Іспанії, використавши фіктивне свідоцтво про шлюб.
Польські джерела наголошують, що москва почала вимагати його видачі лише після арешту в Боснії. Це, за словами співрозмовників, свідчить про спробу кремля прикрити власного агента.
"У нас під вартою кілька російських диверсантів, але замовники вимагають лише одного. Про інших вони навіть не турбуються", — розповіло джерело Gazeta Wyborcza.
Наразі Безрукавого звинувачують в участі у діяльності російської розвідки та підготовці терактів. Польські правоохоронці впевнені, що зібраних доказів достатньо, аби засудити його до тривалого ув’язнення.