Польща закликає НАТО досягти витрат на оборону у 5% ВВП до 2030 року

06 травня 2026, 13:39
Польща закликає НАТО досягти витрат на оборону у 5% ВВП до 2030 року
Варшава вимагає від союзників НАТО швидше досягти цільових витрат на оборону.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав країни НАТО досягти цільового показника витрат на оборону у 5% ВВП до 2030 року – на п'ять років раніше від запланованого терміну.

Про це він заявив на конференції Defence 24 Days у Варшаві, повідомляє Reuters.

"Немає сенсу чекати до 2035 року, щоб досягти 5% – це потрібно зробити до 2030 року, адже пізніше може бути запізно", – наголосив міністр, попередивши про ризики запізнілого переозброєння.

Польща сама подає приклад: країна є лідером альянсу за часткою оборонних витрат відносно ВВП і планує спрямувати на оборону 4,8% ВВП у 2026 році. Варшава активно нарощує військові видатки через зростаючу загрозу з боку росії.

