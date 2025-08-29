Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Польща запланувала рекордний військовий бюджет

29 серпня 2025, 12:33
Польща запланувала рекордний військовий бюджет
Фото: з вільних джерел
Це рекордний показник за всю історію країни
Уряд Польщі у 2026 році планує витратити на оборону близько 54,75 млрд доларів, що становитиме 4,8% від ВВП країни. 
 
Про це повідомляє пресслужба польського уряду.
 
В уряді Польщі зазначили, що запланований показник у 4,8% ВВП – один із найвищих серед країн-членів НАТО.
 
"Ми знаємо, навіщо ми це робимо; ми бачимо це на нашому східному кордоні. Ми продовжимо озброювати Польщу і готуватимемо її до будь-яких несподіванок", - заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
 
Він також наголосив, що для захисту країни від усіх зовнішніх загроз необхідна сучасна та боєздатна армія.
 
Міністр фінансів Польщі Анджей Доманьський додав, що дефіцит бюджету у 2026 році складе 271,7 млрд злотих (6,5% ВВП). У свою чергу, доходи країни мають досягти 647 млрд злотих, що майже на 44 млрд злотих вище за прогноз на 2025 рік.

 

Польщавійна в Україніросія окупанти

