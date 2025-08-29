Польща запланувала рекордний військовий бюджет

Це рекордний показник за всю історію країни

Уряд Польщі у 2026 році планує витратити на оборону близько 54,75 млрд доларів, що становитиме 4,8% від ВВП країни.

Про це повідомляє пресслужба польського уряду.

В уряді Польщі зазначили, що запланований показник у 4,8% ВВП – один із найвищих серед країн-членів НАТО.

"Ми знаємо, навіщо ми це робимо; ми бачимо це на нашому східному кордоні. Ми продовжимо озброювати Польщу і готуватимемо її до будь-яких несподіванок", - заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.