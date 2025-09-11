Польські пілоти збивали безпілотники ракетами вартістю по €400 тисяч кожна

НАТО ставить під сумнів економічну доцільність таких операцій.

Пілоти винищувачів F-35, що патрулюють повітряний простір Польщі, знищували російські безпілотники за допомогою ракет AIM-9 Sidewinder вартістю понад 400 тисяч євро кожна.

Про це повідомляє німецька щоденна газета Bild.

За даними журналістів, йдеться про дрони, які пролітали поблизу польсько-українського кордону. При цьому вартість самих безпілотників РФ оцінюється лише у кілька тисяч євро, що робить такі перехоплення економічно невигідними.

"У довгостроковій перспективі немає військового сенсу використовувати F-35 проти безпілотників. Тому Альянс вивчає інші способи реагування на російські провокації", - заявив високопоставлений офіцер НАТО.

Експерти видання підкреслюють, що F-35 це надсучасні багатоцільові винищувачі п’ятого покоління, призначені для складних бойових операцій, а не для боротьби з дешевими дронами.

Вчора стало відомо про уламки від 15 БпЛА і ракети у різних частинах Польщі.