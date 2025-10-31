Польські ВПС утретє за тиждень перехопили російський літак над Балтійським морем
31 жовтня 2025, 16:53
Пілоти ВПС Польщі ідентифікували, перехопили та супроводили літак.
Польські винищувачі 31 жовтня перехопили й супроводили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. Це вже третій інцидент за тиждень.
Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі.
Там розповіли, що сьогодні вранці в повітря піднялась пара польських МіГ-29 для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, що виконував політ над Балтійським морем.
"російський літак знову рухався без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером, становлячи потенційну загрозу для безпеки руху в регіоні", — наголосили польські військові.
Пілоти ВПС Польщі ідентифікували, перехопили та супроводили літак. Повітряний простір країни він не порушував.
Військові зауважили: це вже третій такий інцидент за цей тиждень, що «підтверджує зростальну активність російської авіації в районі Балтійського моря».