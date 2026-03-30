Понад 50 тисяч військових: США посилюють сили на Близькому Сході

30 березня 2026, 09:37
Фото: imago
На тлі ескалації війни з Іраном, яку проводить президент США Дональд, кількість військових перевищила вже 50 000.

Чисельність американських військ на Близькому Сході вже перевищує 50 тисяч осіб, що на 10 тисяч більше, ніж зазвичай.

Про це повідомляє The New York Times.

Як пише видання, зазвичай у будь-який момент у регіоні, включно з Саудівською Аравією, Бахрейном, Іраком, Сирією, Йорданією, Катаром, ОАЕ і Кувейтом, на базах і кораблях перебувало близько 40 тисяч солдатів США.

При цьому чисельність контингенту більше не включає 4500 солдатів на борту авіаносця USS Gerald Ford. Цей корабель часто стикається з подіями, зокрема з пожежею в пральні. 23 березня судно залишило регіон і попрямувало на Крит, у п'ятницю прибуло до Хорватії і поки що неясно, куди прямує далі.

Але як зазначає NYT, минулого тижня Пентагон направив на Близький Схід близько 2000 військових із 82-1 повітряно-десантної дивізії армії США, щоб надати Трампу додаткові військові можливості.

Військовий чиновник сказав, що місцезнаходження десантників армії не розголошується, але вони будуть у межах досяжності Ірану.

Зокрема, десятники можуть бути використані для захоплення острова Харг, або можуть бути розгорнуті для інших наземних операцій спільно з морською піхотою.

Однак військові експерти попереджають, що навіть 50 тисяч солдатів, багато з яких перебувають на морі - це занадто мало для будь-якої великої наземної операції. А якщо вже говорити про захоплення й утримання країни такого масштабу - то зробити це з 50 000 солдатами просто неможливо.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що Іран мало не "благає" укласти угоду. Водночас, за його словами, Вашингтон уже встановлює контроль над Ормузькою протокою.

СШАІранДональд Трампвійськові

Останні матеріали

Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Cуспільство
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Більше публікацій

