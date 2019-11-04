Порошенко розповів, що може додзвонитися лідерам багатьох країн світу в будь-який час

Президент Петро Порошенко вважає перевагою, що в нього як у голови держави довірчі відносини з лідерами багатьох країн світу і що він може безперешкодно додзвонитися до них у будь-який час.

"Добре це чи погано, що президент України має довірчі відносини з лідерами багатьох європейських країн і лідерами країн світу? Моя особиста думка - це дуже добре, коли ти можеш 24 години на добу зняти трубку і подзвонити лідерам держав світу", - заявив він на Київському форумі безпеки, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він зауважив, що раніше президенти України не мали такої можливості.

"У нас складається враження, що президент міг подзвонити тільки в одну країну і назва цієї країни - Росія. Запитайте у Леоніда Даниловича Кучми, як довго він намагався додзвонитися до Путіна в 2003 році під час "Тузли". Запитаєте. Не всі про це пишуть. Це не тільки Порошенко не додзвонився Путіну під час агресії в нейтральних водах Чорного моря біля Керченської протоки", - додав Порошенко.

Водночас він наголосив, що до всіх інших лідерів він додзвонився відразу ж після інциденту.

"І до генсека НАТО, і президента Трампа - він був у польоті, але я відразу ж додзвонився до Майкла Помпео, і до Анґели Меркель, і до Терези Мей, і до президента Польщі, до всіх - для того, щоб скоординувати наші дії, поінформувати, що трапилося", - додав Порошенко.

Також, президент Петро Порошенко заявив, що сподівається балотуватися в Європарламент на наступних виборах в 2024 році.