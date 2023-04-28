Порушення комунікації між США та Китаєм підвищує ризик ненавмисної кризи – ЗМІ

Колишні чиновники кажуть, що в стосунках заразилася прихована недовіра.

Сусіди Китаю та союзники США стурбовані тим, що кожна сторона може неправильно витлумачити наміри іншої.

Про це повідомляє NBC News.

Дипломатичні канали між Китаєм і США здебільшого припинилися, оскільки відносини між наддержавами постійно погіршувалися протягом двох послідовних адміністрацій, причому Пекін поки що не хоче повідомляти, коли високопосадовці США з адміністрації Байдена будуть запрошені на зустрічі на високому рівні.

"Існує стільки підозр щодо намірів обох сторін", — сказала Сьюзан Торнтон, колишній дипломат США, яка працювала в Азії. "Відсутність спілкування лише посилює та загострює низхідну спіраль", — сказав Торнтон, нині старший науковий співробітник Єльської юридичної школи.

Хоча діалог між Китаєм і США завмер, Пекін відкриває свої двері для інших урядів, рекламуючи себе як глобального миротворця, готового вилікувати конфлікт на Близькому Сході та в Україні.

У середу Сі Цзіньпін вперше поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, заявивши, що Пекін "стоїть на стороні миру", і оголосив про плани відправити посланця "для поглибленого спілкування з усіма сторонами" у війні.

Телефонний дзвінок відбувся після того, як на початку цього місяця Китай розгорнув червону доріжку для президента Франції Еммануеля Макрона та прийняв міністрів закордонних справ Ірану та Саудівської Аравії після укладеної за посередництва Китаю угоди про відновлення дипломатичних відносин між двома регіональними суперниками.

За словами західних чиновників і колишніх американських дипломатів, сусіди Китаю та союзники США стурбовані тим, що порушення зв’язку між світовими наддержавами може підірвати глобальну економіку або призвести до випадкового зіткнення, коли кожна сторона неправильно витлумачить наміри іншої.

Але Китай не бачить сенсу в продовженні переговорів з адміністрацією Байдена щодо торгівлі чи інших питань, оскільки дійшов висновку, що США прагнуть заблокувати його економічний прогрес і "оточити" його військові, кажуть колишні чиновники та експерти.

Запланований візит Блінкена в лютому мав розтанути лід і трохи зняти напругу з Пекіном. Але китайський дирижабль заввишки 200 футів, який, за словами офіційних осіб США, був шпигунською повітряною кулею, призначеною для прослуховування, перетинав США кілька днів, перш ніж був збитий американським винищувачем, що змусило Блінкена скасувати свою поїздку.

Білий дім очікує телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і главою Китаю Сі Цзіньпіном найближчим часом.

Водночас Білий дім докладає зусиль з організації зустрічей із китайськими колегами міністра торгівлі Джини Раймондо і міністра фінансів Джанет Єллен. Переговори між двома урядами через посольства тривають у звичайному режимі.

При цьому наголошується, що переговори між військовими двох країн припинені, попри неодноразові прохання Вашингтона.

"І понад 100 каналів зв'язку між різними урядовими міністерствами та відомствами не працюють, позбавляючи кожну сторону механізмів, здатних розрядити дрібні розбіжності та суперечки", - йдеться в матеріалі.