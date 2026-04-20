Посолка ЄС в Україні розповіла про завершення кар’єри в інституціях

20 квітня 2026, 11:59
Посолка ЄС в Україні розповіла про завершення кар’єри в інституціях
Причини свого рішення вона не озвучила.

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що після завершення роботи в Києві не планує більше обіймати інші "інституційні посади".

Про це вона написала у Facebook.

Матернова не уточнила, чи її рішення стосується лише інституцій ЄС, чи ширшого кола інституційних посад. Також вона не назвала причину свого рішення.

"Попрацювавши у приватній юридичній практиці, Світовому банку, Єврокомісії і уряді моєї рідної Словаччини, я знаю, що найбільш значуща і впливова моя робота – представляти ЄС в Україні. Країні у стані війни. Війни, яка має значення для майбутнього всього європейського континенту", – написала посолка.

Вона заявила, що вже понад десять років залучена до процесів реформ в Україні у сферах демократії, економіки та верховенства права. 

"Я ніколи не прийму наростаючий наратив про те, що реформи загальмували і "тут немає досягнень" – особливо у сфері правосуддя і боротьби з корупцією. Це не просто неправильно – це небезпечно, і дуже несправедливо", – написала Матернова.

Вона додала, що саме це було ключовим меседжем її виступу на заході, присвяченому реформам у сфері правосуддя.

Катаріна Матернова почала роботу послом ЄС в Україні восени 2023 року.

6 квітня Матернова натрапила на уламок російського дрона шахед під час прогулянки київським лісом.

