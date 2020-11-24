Потужності держлабораторій дають змогу тестувати на COVID-19 усіх, хто цього потребує - головний санлікар

"Тестування методом ПЛР залишається основним для лабораторної діагностики COVID-19! Потужності державних лабораторій дозволяють тестувати усіх, кого направляють лікарі", - написав Ляшко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Він також закликав громадян за перших же симптомів ГРВІ звертатися до лікаря, а в разі відмови в проведенні тестування на коронавірус звертатися на гарячу лінію.

"Не чекайте вдома із симптомами по п’ять-десять днів! За перших ознак ГРВІ звертайтеся до лікаря та інформуйте його про свій стан здоров'я. У разі відмови в проведенні тестування звертайтеся на гарячу лінію: 0 800 60 20 19 для фіксації та подальшого реагування на такі випадки!", - закликав Ляшко.

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