Пожежа на танкерах у Керченській протоці: тіла чотирьох моряків доправили у Стамбул

Тіла загиблих будуть доправлені на батьківщину моряків

Тіла чотирьох моряків, які загинули в результаті пожежі, що виникла 21 січня на двох танкерах у Керченській протоці, доправили літаком у Стамбул.

"Тіло одного із загиблих моряків доправлене літаком "Турецьких авіаліній", три інші – літаком "Аерофлоту", - повідомляє CNN Turk.

Далі тіла загиблих будуть доправлені на батьківщину моряків та передані родичам.

Нагадаємо, що 21 січня два судна під прапором Танзанії загорілися в районі Керченської протоки, на одному з них, за попередніми даними, стався вибух. Загинулищонайменше 11 людей.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій (МінВОТ) з посиланням на дані Офісу з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) повідомило, що танкери "MAESTRO" і "VENICE" були задіяні в незаконному постачанні газу до Сирії, починаючи з 2016 року.