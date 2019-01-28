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Пожежа на танкерах у Керченській протоці: тіла чотирьох моряків доправили у Стамбул

Тіла загиблих будуть доправлені на батьківщину моряків
Тіла чотирьох моряків, які загинули в результаті пожежі, що виникла 21 січня на двох танкерах у Керченській протоці, доправили літаком у Стамбул.
Пожежа на танкерах у Керченській протоці: тіла чотирьох моряків доправили у Стамбул Фото: Reuters

"Тіло одного із загиблих моряків доправлене літаком "Турецьких авіаліній", три інші – літаком "Аерофлоту", - повідомляє CNN Turk.

Далі тіла загиблих будуть доправлені на батьківщину моряків та передані родичам.

Нагадаємо, що 21 січня два судна під прапором Танзанії загорілися в районі Керченської протоки, на одному з них, за попередніми даними, стався вибух. Загинулищонайменше 11 людей.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій (МінВОТ) з посиланням на дані Офісу з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) повідомило, що танкери "MAESTRO" і "VENICE" були задіяні в незаконному постачанні газу до Сирії, починаючи з 2016 року.

При пожежі на танкерах в районі Керченської протоки загинули 14 осіб.

 

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28 01 2019 21:00
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