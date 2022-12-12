Зеленський і Байден обговорили захист мирного населення та критичної інфраструктури

Лідери країн обговорили формування ефективної протиповітряної оборони для захисту мирного населення та її критичної інфраструктури України

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом США Джозефом Байденом. Лідери країн обговорили формування ефективної протиповітряної оборони для захисту мирного населення та її критичної інфраструктури України.

Про це голова держави повідомив у Telegram.

Він подякував американському колезі за безпрецедентну оборонну та фінансову допомогу, яку США надають Україні.

"Це не лише сприяє досягненню успіху на полі бою, а й підтримує стабільність української економіки. Цінуємо і допомогу, яку США надають на відновлення енергосистеми України. Сподіваюсь на подальше поглиблення співпраці у цій сфері", — сказав він.

Володимир Зеленський також наголосив, що потрібно зробити все можливе для захисту українців та критичної інфраструктури України.

"Наголосив на важливості формування ефективної протиповітряної оборони для України. Потрібно зробити все можливе для захисту мирного населення України та її критичної інфраструктури. Це особливо важливо саме зараз, коли в Україні розпочався зимовий період", — повідомив він.