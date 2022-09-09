ППО в Україні є, літаки рф вже 4 місяці не залітають в наш повітряний простір
російська авіація вже майже чотири місяці не залітає не територію, підконтрольну українським силам протиповітряної оборони.
Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна
"Уже майже чотири місяці ворог не залітає в наш повітряний простір – він змінив тактику. Вони зрозуміли, що несуть серйозні втрати на території нашої держави. Як би вони не розповідали в своїх пропагандистських сюжетах, ППО в Україні є", - заявив він.
Ігнат повідомив, що Україну посилено переносними зенітно-ракетним комплексами різних типів як радянського, так і закордонного виробництва. Ці засоби протиповітряної оборони мають дальністю від 4,5-7 кілометрів. За його словами, росія відчула загрозу для своєї авіації і вирішила не залітати на територію, підконтрольну силам ППО України.
Він додав, що рф продовжує застосовувати безпілотники, які можуть залітати навіть вглиб України для проведення розвідки.
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