Прага підтримує дозвіл Україні бити вглиб рф, але не ми постачаємо цю зброю – глава МЗС Чехії

Чеська Республіка не встановлює жодних обмежень на системи, які вона надає.

Чехія має "дуже просту позицію" щодо ударів західною зброєю по Росії - Україна має право оборонятися, в тому числі на території ворога.

Про це у коментарі Радіо Свобода розповів міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в рамках конференції з безпеки Globsec у Празі.

"Україна є жертвою агресії, і згідно зі Статутом ООН агресор має право захищатися. Ця оборона за логікою може відбуватися і на території агресора. Це означає, що Чеська Республіка не встановлює жодних обмежень на системи, які вона надає, або на зброю чи боєприпаси, які вона постачає, на те, яке військове обладнання постачається в Україну", - сказав він.

На думку Ліпавського, краще, якщо російський літак, який є носієм ракет і бомб, "навіть не злетить", ніж українській ППО доведеться збивати ракети, що вже летять. Водночас дипломат визнав, що існує "багато труднощів і багато розбіжностей" між союзниками України щодо цього.

"Давайте будемо реалістами в тому, що найскладніші системи озброєння, які можуть мати велику дальність або просто поставити постачальника перед певними стратегічними дилемами, не надходять із Чехії. Це означає, що ми не стикаємося з питаннями, які виникають, наприклад, у деяких наших союзників", - зазначив Ліпавський.