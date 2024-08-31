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Прага підтримує дозвіл Україні бити вглиб рф, але не ми постачаємо цю зброю – глава МЗС Чехії

31 серпня 2024, 17:25
Прага підтримує дозвіл Україні бити вглиб рф, але не ми постачаємо цю зброю – глава МЗС Чехії
Чеська Республіка не встановлює жодних обмежень на системи, які вона надає.
Чехія має "дуже просту позицію" щодо ударів західною зброєю по Росії - Україна має право оборонятися, в тому числі на території ворога.
 
Про це у коментарі Радіо Свобода розповів міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в рамках конференції з безпеки Globsec у Празі.
 
"Україна є жертвою агресії, і згідно зі Статутом ООН агресор має право захищатися. Ця оборона за логікою може відбуватися і на території агресора. Це означає, що Чеська Республіка не встановлює жодних обмежень на системи, які вона надає, або на зброю чи боєприпаси, які вона постачає, на те, яке військове обладнання постачається в Україну", - сказав він.
 
На думку Ліпавського, краще, якщо російський літак, який є носієм ракет і бомб, "навіть не злетить", ніж українській ППО доведеться збивати ракети, що вже летять. Водночас дипломат визнав, що існує "багато труднощів і багато розбіжностей" між союзниками України щодо цього.
 
"Давайте будемо реалістами в тому, що найскладніші системи озброєння, які можуть мати велику дальність або просто поставити постачальника перед певними стратегічними дилемами, не надходять із Чехії. Це означає, що ми не стикаємося з питаннями, які виникають, наприклад, у деяких наших союзників", - зазначив Ліпавський.
Чехіявійна в УкраїніЛіпавськийросія окупанти

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