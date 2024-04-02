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Практичного прогресу у створенні Спецтрибуналу щодо злочину агресії немає – Кулеба

02 квітня 2024, 15:57
Практичного прогресу у створенні Спецтрибуналу щодо злочину агресії немає – Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Досі тривають дискусії щодо концепцій трибуналу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про відсутність практичного прогресу в питані створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії. Перед початком конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі він сказав журналістам, що це єдине питання, де прогресу немає.

Про це пише "Європейська правда".

Міністр назвав створення спецтрибуналу найскладнішим питанням, оскільки все ще тривають дискусії щодо концепцій. Прихильники першої вважають, що трибунал потрібно запускати вже зараз, другої – що спершу узгодити юридичну можливість притягнення до відповідальності топвлади росії включно з путіним.

"Одні вважають, що варто запускати трибунал просто зараз, без вирішення юридичних питань, створити трибунал, який не зможе судити особисто президента путіна і ще двох людей. Інша група вважає, що поки це питання не вирішене, немає сенсу запускати трибунал", – пояснив він.

Усі інші питання, за словами Кулеби, вже перейшли у практичні фази.

"В усіх інших питаннях ми перейшли у практичні фази, видаються ордери на арешт Міжнародного кримінального суду, запускається робота компенсаційного механізму, група прокурорів тут, у Гаазі, збирає докази вчинення злочину агресії та готує обвинувачення, але, власне, ще немає місця, куди це обвинувачення подати. Це останній елемент, який нам потрібно вирішити, і сьогодні ми, зокрема, будемо про це говорити", – сказав він.

Злочин агресії має унікальний режим юрисдикції, окремий від інших злочинів Римського статуту, таких як воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Країни, які не є державами-учасницями Міжнародного кримінального суду, виключаються з юрисдикції у частині розслідування та притягнення до відповідальності за злочин агресії, незалежно від того, чи є вони жертвою агресії чи агресором, за винятком випадку звернення зі сторони Ради безпеки ООН. Враховуючи те, що рф має право вето на рішення Ради безпеки, таке звернення реалізувати неможливо, тож Міжнародний кримінальний суд не матиме належної юрисдикції в розслідуванні злочину агресії.

Наразі судового органу, який мав би юрисдикцію щодо злочину агресії проти України, не існує. Найвище військово-політичне керівництво росії без цього органу судити не зможуть. 

Дмитро Кулебавійна в Україніросія окупантиспецтрибунал

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