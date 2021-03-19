Правоохоронці провели понад 200 обшуків або затримань адвокатів у 2020, – Ізовітова

Правоохоронці провели понад 200 обшуків або затримань адвокатів у 2020 році, повідомила голова Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України Лідія Ізовітова.

"Протягом 2020 правоохоронні органи надіслали 170 повідомлень про обшуки і затримання адвокатів. Всього регіональні ради адвокатів зробили 229 виїздів на обшуки і затримання колег. 53 обшуку і затримання відбулися без повідомлення ради адвокатів регіонів, що є порушенням закону про адвокатуру та адвокатську діяльності ", - заявила вона, пише "Інтерфакс-Україна".

Рекордну кількість таких порушень було зафіксовано в Києві та Київській області, а також в Одеській області.

Зокрема, Рада адвокатів столиці отримала 40 повідомлень від правоохоронців про обшуки і затримання адвокатів, Рада адвокатів Київської області - 30 повідомлень, Одеській області - 25 повідомлень.

При цьому в Київській області зафіксовано найбільшу кількість несанкціонованих обшуків і затримань адвокатів - 32 випадки.

Протягом 2020 до регіональних рад адвокатів надійшло тисячі п'ятсот тридцять дві звернення про відмову в наданні інформації на адвокатський запит. За цими показниками лідерами також виявилися Київська область, Київ, Одеська область.

Крім того, торік в регіональні ради надійшло 121 звернення адвокатів з приводу порушення їх професійних прав. Ще 112 таких звернень надійшло до Ради адвокатів України, вони були направлені до правоохоронних органів і розглядалися комітетами Ради адвокатів України.

Крім того, суди не розглядали як поважну причину неявки адвокатів в суди карантинні обмеження. "Можна очікувати, що така практика буде продовжуватися з боку судів і ми повинні бути проінформовані про такі випадки і належним чином на них реагувати ", - зазначила Лідія Ізовітова.

Вона також нагадала, що САУ спільно з Вищою радою правосуддя ініціював внесення змін до процесуальних кодексів, щоб зафіксувати, що карантинні обмеження є поважною причиною для відкладення судових засідань.

Ізовітова також повідомила про те, що в лютому в НААУ відбулася зустріч з головою моніторингової місії ООН з прав людини Матільдою Богнер.

"Моніторингова місія ООН з прав людини періодично публікує звіти, в яких вказує конкретні випад і прав захисників, зокрема ототожнення адвокатів з їх клієнтами, політичними переконаннями клієнтів, або їх злочинами. ООН, як і ми, вважає це грубим порушенням міжнародних стандартів незалежності нашої професії і національного законодавства ", - нагадала голова НААУ.

Представники адвокатури запропонували моніторингової місії ООН з прав людини провести ряд спільних заходів з проблематики порушення прав адвокатів.

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