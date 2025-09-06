У Сербії поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників

Тисячі людей вийшли на акцію з вимогами дострокових парламентських виборів та відставки президента Александара Вучича.

У п’ятницю, 5 вересня, сербська поліція застосувала сльозогінний газ і світло-шумові гранати для розгону протесту в університетському містечку в Новому Саді.

Про це повідомляє CNN.

Тисячі людей вийшли на акцію з вимогами дострокових парламентських виборів та відставки президента Александара Вучича і його Сербської прогресивної партії (СНС). Протестувальники тримали плакати з написами "Ми не хочемо блокади, ми хочемо виборів" і "Студенти мають одну нагальну вимогу: Призначте вибори", а також скандували "Вучич, йди геть".

Під час сутичок мітингувальники кидали у правоохоронців фаєри, а поліція відповіла силовими методами, застосувавши спецзасоби для відтіснення натовпу.

Антиурядові виступи у Сербії тривають вже кілька місяців. Вони спалахнули після трагедії 1 листопада 2024 року, коли в Новому Саді обвалилася частина даху відремонтованого залізничного вокзалу. Унаслідок цього загинуло 16 людей.

Спершу протести носили мирний характер, однак 13 серпня вперше відбулися масштабні сутички, в яких постраждали десятки цивільних і поліцейських.

Учасники акцій — студенти, опозиційні рухи та антикорупційні організації — звинувачують владу у зв’язках з організованою злочинністю, придушенні свободи слова та використанні насильства проти опонентів.

"Вирішенням проблеми є проведення виборів… Ми хочемо миру, демократії та роботи політичних інституцій. Це означає нові вибори, які змінять уряд", — заявила одна з учасниць протесту, Небойша Корач.