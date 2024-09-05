Представник Білого дому приїхав на зустріч із Зеленським щодо безпеки та енергетики – Reuters

Американська делегація також зустрілась із військовим керівництвом України і представниками уряду.

В середу, 4 вересня, президент Володимир Зеленський зустрівся із заступником радника президента США з питань національної безпеки Джоном Файнером. Йшлося про пріоритети у війні з рф.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Делегація на чолі із Файнером уже прибула до Києва.

Головною темою розмови із Зеленським були пріоритети у війні проти москви на час до завершення каденції Джо Байдена.

В Білому домі назвали дискусію "продуктивною та предметною".

Файнер мав 90-хвилинну зустріч з військовим керівництвом України, під час якої обговорювали ситуацію на фронті та стратегічні питання. Окремо йшлося про хід Курської операції Збройних Сил на території Росії. Американець також висловив міркування щодо використання Україною схваленої країнами G7 позики у розмірі 50 мільядів доларів під гарантії заморожених російських активів.

Білий дім оголосив про зустріч Файнера з представниками українського уряду, під час якої сторони обговорили захист української енергетичної системи від російських обстрілів.