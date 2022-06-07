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Представники УПЦ та ПЦУ провели "історичну зустріч" на території Софії Київської

Ткаченко висловив сподівання, що ця зустріч буде початком "нового, мудрого, сильного шляху наших Церков заради вільного й мирного майбутнього України"
Духовенство Православної церкви України та Української православної церкви 5 липня провели зустріч на території Софії Київської.
Представники УПЦ та ПЦУ провели "історичну зустріч" на території Софії Київської Духовенство Православної церкви України та Української православної церкви провели зустріч на території Софії Київської, 5 липня 2022 року Фото: Олександр Ткаченко

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

"Крига скресла! Сьогодні, коли війна ставить перед нами нові виклики, все зайве залишається позаду. Вчора, у день пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира, на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ",  написав він.

Ткаченко висловив сподівання, що ця зустріч буде початком "нового, мудрого, сильного шляху наших Церков заради вільного й мирного майбутнього України".

"А Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба України з етнополітики та свободи совісті будуть цьому всіляко сприяти", - додав він.

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06 07 2022 15:43
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