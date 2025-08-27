Прем’єр Канади звинуватив путіна в ухиленні від зустрічі із Зеленським

Глава кремля свідомо затягує переговори щодо завершення війни.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що президент росії Володимир путін уникає прямої зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським для обговорення умов припинення війни.

Про це Карні сказав під час пресконференції.

"путін постійно висуває нові умови та затягує процес, бо боїться цієї зустрічі", - заявив глава уряду Канади.

Він також підкреслив, що Зеленський готовий до переговорів на нейтральній території.

"Він не чекає путіна в Києві, але й сам не планує їхати до москви. Втім, будь-яке інше місце для нього прийнятне", - додав Карні.

Канадський прем’єр наголосив, що міжнародні партнери мають і надалі підтримувати Україну доти, доки така зустріч не стане можливою.

