Спецпредставник Трампа анонсував переговори з Україною

Вашингтон активізує зусилля для відновлення переговорів між Києвом і москвою.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України. За його словами, результатом цих переговорів має стати двостороння зустріч України та росії на найвищому рівні.

Про це він сказав в ефірі каналу Fox News у вівторок, 26 серпня.

Віткофф повідомив, що наразі перебуває в постійному контакті з російською стороною, а тепер планує провести переговори з українськими представниками в Нью-Йорку. Водночас він не уточнив, з ким саме планує зустрітися.

"Цього тижня я зустрічаюся з українцями в Нью-Йорку і це важливий сигнал. Ми щодня спілкуємося з росіянами. Думаю, зрештою ми можемо стати свідками двосторонньої зустрічі", - сказав він, відповідаючи на питання щодо можливості прямих переговорів між Україною та росією.

Крім того, Віткофф додав, що Дональд Трамп готовий особисто долучитися до перемовин, аби "завершити угоду".

Раніше Трамп пригрозив "економічною війною" рф і висловив претензії Україні.