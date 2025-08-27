Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп пригрозив "економічною війною" рф і висловив претензії Україні

27 серпня 2025, 08:19
Трамп пригрозив
Фото: The Washington Post
Він заявив про плани зупинити війну в Україні через прямі переговори путіна і Зеленського.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може розпочати "економічну війну" проти росії, якщо вона продовжуватиме уникати переговорів щодо припинення війни проти України. Водночас він висловив певні претензії й до Києва. 

Про це Трамп сказав під час засідання американського уряду. 

"Зеленський теж не зовсім невинний. Для танго потрібні двоє", – зазначив Трамп у розмові з журналістами, додавши, що наразі підтримує добрі стосунки з українським президентом.

За словами Трампа, він домагатиметься особистої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром путіним.

"Я хочу, щоб ця угода була укладена. У мене є дуже серйозний план, якщо доведеться його застосовувати. Але головне моє бажання покласти край війні. Думаю, у багатьох аспектах путін уже готовий. Але буває так, що він готовий, а Зеленський – ні. Це виглядає приблизно так: 'А хто сьогодні готовий сісти за стіл?' Мені потрібно зібрати обох одночасно, і я хочу, щоб усе це нарешті закінчилося", – сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання про можливі наслідки для росії у разі відмови від переговорів, Трамп згадав про "економічну війну", яка, за його словами, буде надзвичайно складною, особливо для Москви. Водночас він підкреслив, що не прагне до цього сценарію.

Говорячи про свої відносини із Зеленським, Трамп охарактеризував їх як "нормальні", але зауважив, що тепер вони відрізняються від попередніх, оскільки США більше не надають Україні фінансову допомогу.

 
