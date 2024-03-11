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ПОЛІТИКА

Прем'єр Швеції: Європа повинна говорити про Китай, витрати на оборону, щоб зберегти підтримку України з боку США

11 березня 2024, 21:32
Прем'єр Швеції: Європа повинна говорити про Китай, витрати на оборону, щоб зберегти підтримку України з боку США
Європі потрібно переконати Сполучені Штати Америки зберегти свою увагу на війні рф проти України.

За словами прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, Європа має бути обізнаною про американські проблеми безпеки та розуміти, "які загрози представляє Китай", щоб відмовити Дональда Трампа від скорочення підтримки НАТО.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє Politico.

Оскільки Трамп пообіцяв повернутися в Білий дім у листопаді, Крістерссон наголосив, що Європі необхідно зробити свій внесок у те, щоб переконати США продовжувати зосереджувати свою увагу на війні росії проти України.

"Європі належить виконати домашнє завдання. Одне з них очевидне. Європейські країни НАТО повинні побудувати досить сильну оборону, а не тільки щоб сподіватися, що США будуть забезпечувати сильну оборону і платити за неї", - сказав він.

Прем'єр додав, що ЄС також має триматися разом, коли справа доходить до підтримки України, щоб переконати Вашингтон посилити свою власну підтримку. Також шведський прем'єр розкритикував пропозицію Папи Римського, зроблену на вихідних, про те, що Україні слід набратися сміливості і підняти "білий прапор".

"Це дуже небезпечно, не бачити різниці між капітуляцією і миром. Мир вимагає набагато більшого, ніж просто капітуляція", - сказав Крістерссон.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

війнаШвеціядопомога Україні

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