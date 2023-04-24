Прем'єрка Естонії приїхала до Житомира і заявила, що Україна має бути у НАТО та ЄС
Гарантія безпеки Європи – це членство України в НАТО та Євросоюзі.
Про це заявила прем'єрка Естонії Кая Каллас на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Житомирі.
"Задля миру у Європі, нам потрібна Україна у НАТО та у ЄС", – сказала вона.
На її переконання, для того, щоб досягти довготривалого миру, потрібно позбутися "сірих зон" у європейській безпеці.
"Впродовж цілої історії ми бачили, як ці сірі зони створюють підстави для війни. Їх не має бути", – заявила Каллас.
Вона також додала: Естонія має надію на те, що Україні вдасться запустити переговори про членство в ЄС у 2023 році.
Зеленський заявив, що Альянсу необхідно прийняти позитивне політичне рішення щодо вступу України, оскільки надійна безпека в Європі "може ґрунтуватися лише на повній визначеності у відносинах на східному фланзі НАТО, передовсім у відносинах між Україною і НАТО".
"Якби кожен із лідерів та кожна з держав так само сумлінно ставилися до захисту нашої спільної свободи на континенті, агресія росії уже б зазнала очевидної поразки", — заявив глава української держави.