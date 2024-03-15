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Прем'єр-міністр Чехії Фіала не став озвучувати при словацькому колезі Фіцо деталі про постачання боєприпасів Україні – ЗМІ

15 березня 2024, 12:55
Прем'єр-міністр Чехії Фіала не став озвучувати при словацькому колезі Фіцо деталі про постачання боєприпасів Україні – ЗМІ
Джерело: EPA-EFE
Глава чеського уряду не хотів, щоб стратегічна інформація про боєприпаси для України потрапила до російських вух через словацького прем'єр-міністра.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала змінив промову під час виступу перед союзниками щодо ініціативи з закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України. Він прийняв таке рішення, дізнавшись, що за столом також буде присутній прем’єр Словаччини Роберт Фіцо.

Про це повідомляє місцеве видання Aktualne.

Йдеться про зустріч лідерів країн у Парижі три тижні тому, яку скликав президент Франції Емануель Макрон. Під час заходу планувалось обговорити низку питань щодо спільних зусиль про закриття найбільш нагальних потреб України в ході російської інтервенції.

Спочатку прем’єр Чехії планував поінформувати інших про те, як триває чеська ініціатива з пошуку боєприпасів для України з неєвропейських країн.

Втім, коли виявилось, що замість 15 представників країн під час зустрічі їх буде 25, одним з яких був прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, Фіала змінив свою промову і приховав деталі.

Зазначається, що тоді Фіцо виступив із промовою з нагоди дворічних роковин вторгнення в Україну, в якій заявив, що російський диктатор путін "помилково демонізований".

Як пояснили анонімні джерела у диппредставництві, вони дійсно викреслили стратегічно важливу інформацію з промови та пізніше надали її "декільком керівникам індивідуально".

"Глава чеського уряду не хотів, щоб стратегічна інформація про боєприпаси для України потрапила до російських вух через словацького прем'єр-міністра", – йдеться в повідомленні.

ЧехіяСловаччинавійна в Україніросія окупанти

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