ПОЛІТИКА

Президент Чехії: Мирний план має захищати Україну, а не карати її

21 листопада 2025, 18:54
росія продовжує відмовлятися від припинення вогню — і це треба враховувати при укладенні усіх "планів".

Європейські лідери, для яких "план 28 пунктів" виявився, фактично, несподіванкою, все відвертіше і якомога оперативніше висловлюють свою думку. Поки що вона не має офіційного завершення, але є тим, що стане його основою.

Президент Чехії Петр Павел написав у мережі Х 21 листопада, що мирний план не може бути покаранням для жертви.

"Деталі останньої пропозиції щодо припинення війни росії в Україні поки що не є офіційними. Залишається ймовірним, що кровопролиття може припинитися негайно шляхом укладення договору про припинення вогню, від якого росія продовжує відмовлятися.

Щоб мирний план був справедливим, він не повинен карати жертву чи ігнорувати скоєні злочини. А щоб він тривав, він повинен гарантувати суверенітет України, здатність прокладати власний курс і гідне майбутнє. Українці та європейці надто добре знають росію та потребують надійних гарантій того, що ця агресія не повернеться", — написав президент Чехії.

Він наголосив на тому, що необхідно, щоб Україна та Європа мали повне право голосу у мирному врегулюванні, а не тільки слухали те, про що домовляються США і росія.

