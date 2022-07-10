Президент доручив опрацювати про введення вегетеріанських та веганських сухих пайків для ЗСУ

Президент Володимир Зеленський доручив Прем’єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання додаткового запровадження у Збройних силах України вегетаріанських і веганських сухих пайків.

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Про це йдеться у відповіді глави держави на петицію №22/147158-еп. "Наразі слід зазначити, що норма харчування для військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, які надають перевагу вегетаріанським продуктам харчування, відсутня. Ураховуючи вказане вище, я звернувся до Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням опрацювати порушене в електронній петиції питання", - зазначив Президент. Нагадаємо, що 4 жовтня Уряд затвердив нові сухпайки для української армії

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