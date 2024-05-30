Президент Естонії підписав закон про конфіскацію заморожених активів рф на користь України

Алар Каріс визнав, що конфіскація майна у зв'язку з участю у військовій агресії може викликати не прояснені юридичні питання, але "парламент повинен мати можливість зробити політичний вибір навіть у такій неясній ситуації".

Президент Естонії Алар Каріс підписав закон про передачу російських активів Україні. Але не без нюансів.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс, повідомляє ERR.

За його словами, згідно із законом, може бути конфісковано та використано для відшкодування шкоди лише майно тих, "чий зв'язок із вчиненням або сприянням протиправному діянню встановлено і достатньо доведено".

"Отже, той факт, що чиїсь активи були заморожені через міжнародні санкції, не є достатньою підставою для відчуження майна", - сказав Каріс.

Президент Естонії додав, що ухвалений закон необхідно тлумачити так, що передача майна стосується тих, хто брав активну участь у скоєнні військової агресії або порушенні норм ведення війни.

Алар Каріс визнав, що конфіскація майна у зв'язку з участю у військовій агресії може викликати не прояснені юридичні питання, але "парламент повинен мати можливість зробити політичний вибір навіть у такій неясній ситуації".

"Незалежно від того, що можна думати про обране в Естонії рішення, немає сумнівів у тому, що ми маємо знайти ефективні способи гарантувати право жертв агресії на отримання компенсації від винних у завданні шкоди", - резюмував Каріс.

15 травня парламент Естонії схвалив закон, яким дозволив використовувати заморожені російські активи для компенсації завданих Україні збитків.