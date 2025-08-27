Президент Фінляндії закликав бити по російських військових потужностях

Адже підрив російської воєнної машини це єдиний шлях до миру, бо Кремль затягує війну і прагне виграти час.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що війна рф проти України триватиме щонайменше до кінця року, і закликав завдавати ударів по військових можливостях Кремля. За його словами, саме економічне виснаження та тиск на воєнну машину можуть змусити Володимира путіна сісти за стіл переговорів.

Про це Стубб сказав у своєму виступі перед дипломатичним корпусом, повідомляє ERR.

"росія більше не зможе підтримувати свою воєнну машину в робочому стані дуже довго. На жаль, ми не знаємо точно, скільки часу це триватиме, тому цю машину потрібно атакувати", - зазначив фінський президент.

Він наголосив, що путін не має реального наміру припинити війну й прагне досягти максимальних результатів до настання зими. При цьому Стубб вважає, що справжній вплив на главу кремля можуть мати не західні лідери, а Китай і Індія.

"Єдині, хто може переконати путіна укласти мир, це лідери на сході й півдні. Особливо Сі Цзіньпін і Нарендра Моді", - заявив Стубб.

Також президент Фінляндії згадав про непередбачуваність Дональда Трампа, зазначивши, що той неодноразово втрачав терпіння щодо рф — і тоді ухвалював вигідні для України рішення. Прикладом Стубб назвав нещодавнє рішення США запровадити 50% мита на індійський імпорт через закупівлі російської нафти.

"Я постійно намагаюся пояснити Трампу, що путін використовує переговори як тактику затягування часу. І це дуже характерно для російської дипломатії", - підкреслив він.

Александр Стубб додав, що підтримує контакти з десятками американських сенаторів і вірить у силу консолідованого трансатлантичного тиску на росію.

Раніше він заявляв, що зустріч Зеленського з путіним наразі малоймовірна.