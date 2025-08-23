Зустріч Зеленського з путіним наразі малоймовірна – президент Фінляндії

Також росія затягує час і не демонструє реальної готовності до мирних переговорів з Україною.

Фінський президент Александр Стубб вважає, що росія не демонструє жодної готовності до переговорів з Україною і продовжує тактику затягування. Саміт між Володимиром Зеленським і Володимир путіним найближчим часом він оцінює як дуже малоймовірний.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Helsingin Sanomat.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що наразі не бачить жодних ознак готовності росії до переговорів із Україною щодо перемир’я або миру.

За його словами, Кремль прагне продовжувати бойові дії принаймні до осені, щоб максимально збільшити свої територіальні захоплення.

Фінський лідер скептично оцінив імовірність саміту між Україною та Росією, про можливість якого почали говорити після візитів європейських лідерів до Вашингтона.

"Якщо йшлося про двосторонню зустріч уже через два тижні після поїздки до США, тобто наступного тижня, то я вважаю це дуже малоймовірним. Російська тактика затягування триває", – зазначив Стубб.

Нагадаємо, міністр закордонних справ рф Сергєй Лавров у п’ятницю заявив, що зустріч путіна із Зеленським можлива лише після погодження "програми саміту", якої наразі не існує.