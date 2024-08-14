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Президент Фінляндії заявив, що Україна може використовувати фінську зброю під час операції на території рф

14 серпня 2024, 15:07
Президент Фінляндії заявив, що Україна може використовувати фінську зброю під час операції на території рф
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
Також глава держави висловив підтримку операції України на Курщині.
Александер Стубб під час візиту на Аландські острови у вівторок прокоментував українське вторгнення в Курську область.
 
Про це повідомляє Yle. 
 
За словами Стубба, Україна має повне право захищати себе, просуваючись в Курську область, оскільки Росія регулярно бомбардує українську столицю Київ і окупувала значні території України.
 
Ми не бачимо причин для обмеження діяльності українців”, – сказав Стубб.
 
Глава держави також заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Фінляндією, на російській території.
 
У нас немає жодних обмежень щодо того, яку зброю Україна може використовувати і яким чином. Відправною точкою є те, що Україна має повне право захищати себе в рамках міжнародного права”, – зазначив він.
 
Зазначимо, Україна отримувала від Фінляндії різноманітну військову допомогу. Зокрема, зенітні артустановки ItK 61, міномети Krh/92, протитанкові гранатомети M72 LAW, штурмові гвинтівки тощо. 
 
Наразі Фінляндія надіслала Україні військової допомоги на близько 90 млн євро.

 

війна в Україніросія окупантиФінляндія

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