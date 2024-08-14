Президент Фінляндії заявив, що Україна може використовувати фінську зброю під час операції на території рф

Також глава держави висловив підтримку операції України на Курщині.

Александер Стубб під час візиту на Аландські острови у вівторок прокоментував українське вторгнення в Курську область.

За словами Стубба, Україна має повне право захищати себе, просуваючись в Курську область, оскільки Росія регулярно бомбардує українську столицю Київ і окупувала значні території України.

“Ми не бачимо причин для обмеження діяльності українців”, – сказав Стубб.

Глава держави також заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Фінляндією, на російській території.