Президент Польщі повторив вимогу репарацій від Німеччини за Другу світову війну

01 вересня 2025, 11:29
Президент Польщі повторив вимогу репарацій від Німеччини за Другу світову війну
Фото: Getty Images
Навроцький зауважив, що репарації "не будуть заміною історичній амнезії"
На пам’ятних заходах до річниці початку Другої світової президент Польщі Кароль Навроцький знову заговорив про репарації, назвавши їх умовою справедливих відносин з Німеччиною.
 
Про це повідомляє RMF 24.
 
"Щоб побудувати партнерство, засноване на фундаменті правди і хороших відносин, ми мусимо вирішити питання репарацій від Німеччини, які я, як президент Польщі, однозначно вимагаю для спільного блага", - заявив Навроцький.
 
Президент також заявив, що Польща, яка є найважливішою країною східного флангу НАТО, потребує справедливості, правди і прозорих відносин з Німеччиною. За його словами, держава "також потребує репарацій від німецької держави".
 
"Я вірю, що прем'єр-міністр і уряд Польщі підтримають голос президента на міжнародній арені, і ми разом з нашими західними сусідами побудуємо наше справжнє безпечне майбутнє", - резюмував Нароцький.
війна в УкраїніПольщаросія окупанти

