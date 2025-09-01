Президент Польщі повторив вимогу репарацій від Німеччини за Другу світову війну
01 вересня 2025, 11:29
Навроцький зауважив, що репарації "не будуть заміною історичній амнезії"
На пам’ятних заходах до річниці початку Другої світової президент Польщі Кароль Навроцький знову заговорив про репарації, назвавши їх умовою справедливих відносин з Німеччиною.
Про це повідомляє RMF 24.
"Щоб побудувати партнерство, засноване на фундаменті правди і хороших відносин, ми мусимо вирішити питання репарацій від Німеччини, які я, як президент Польщі, однозначно вимагаю для спільного блага", - заявив Навроцький.
Президент також заявив, що Польща, яка є найважливішою країною східного флангу НАТО, потребує справедливості, правди і прозорих відносин з Німеччиною. За його словами, держава "також потребує репарацій від німецької держави".
"Я вірю, що прем'єр-міністр і уряд Польщі підтримають голос президента на міжнародній арені, і ми разом з нашими західними сусідами побудуємо наше справжнє безпечне майбутнє", - резюмував Нароцький.