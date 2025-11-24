Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президент Польщі запросив Зеленського до Варшави і чекає відповіді

24 листопада 2025, 21:17
Президент Польщі запросив Зеленського до Варшави і чекає відповіді
Фото: з вільних джерел
Він наголосивши на відкритості до подальших контактів між країнами.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що розраховує на приїзд президента України Володимира Зеленського до Варшави, попри власну готовність відвідати Київ.

Навроцький зробив цю заяву під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі, цитує Onet.

На запитання про можливий спільний візит двох президентів до України Петр Павел відповів, що не заперечуватиме, якщо таке рішення ухвалять. Натомість Навроцький підкреслив:

"Я чекаю на пана президента Зеленського у Варшаві й сподіваюся, що він прийме моє запрошення".

Раніше, наприкінці вересня, голова МЗС України Андрій Сибіга повідомляв, що Навроцький може здійснити візит до Києва найближчим часом.

 
