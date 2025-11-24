Президент Польщі запросив Зеленського до Варшави і чекає відповіді
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що розраховує на приїзд президента України Володимира Зеленського до Варшави, попри власну готовність відвідати Київ.
Навроцький зробив цю заяву під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі, цитує Onet.
На запитання про можливий спільний візит двох президентів до України Петр Павел відповів, що не заперечуватиме, якщо таке рішення ухвалять. Натомість Навроцький підкреслив:
"Я чекаю на пана президента Зеленського у Варшаві й сподіваюся, що він прийме моє запрошення".
Раніше, наприкінці вересня, голова МЗС України Андрій Сибіга повідомляв, що Навроцький може здійснити візит до Києва найближчим часом.