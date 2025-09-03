Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президент США анонсував переговори із Зеленським

03 вересня 2025, 21:16
Президент США анонсував переговори із Зеленським
Фото: gettyimages.com
Це відбувається на тлі провалу ініціативи тристоронньої зустрічі з Володимиром Зеленським та зростання бойових втрат.

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром путіним.

Однак Білий дім цю інформацію оновив і заявив, що мова йшла про Зеленського. 

Про це Трамп повідомив під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

У Трампа запитали, чи має він намір вжити заходів щодо путіна, з огляду на те, що термін домовленостей про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським добігає кінця.

"Я дуже скоро поговорю з ним, і матиму загальне уявлення про подальші дії. Ми вже вжили дуже рішучих заходів, як ви знаєте... Але я поговорю з ним у найближчі кілька днів - подивимось. Тоді я точно знатиму, що відбувається", - заявив Трамп.

Також він зазначив, що, за його словами, минулого тижня було вбито 7819 осіб - російських та українських солдатів. Трамп наголосив, що втрати обох сторін є безпрецедентними з часів Другої світової війни.

"росія просувається повільно, буквально дюймами, просто засипаючи території бомбами і знищуючи все на своєму шляху", - додав він.

Президент США також висловив сподівання, що вдасться знайти "хороше рішення" для завершення війни.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв про намір організувати тристоронню зустріч за участю президента України Володимира Зеленського та Володимира путіна. Вона мала б відбутися на Алясці.

Втім, позиція москви щодо прямих переговорів із Зеленським залишається незмінною. Сьогодні, 3 вересня, путін заявив, що не бачить сенсу у такій зустрічі. Водночас він додав, що якщо Зеленський прагне переговорів - "нехай приїжджає до москви".

 
Володимир ПутінДональд Трамп

