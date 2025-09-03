путін заявив, що зустрінеться із Зеленським лише в москві

На його думку, ініціатива має виходити від Києва, хоча сам він сумнівається в доцільності таких переговорів.

Президент рф Володмири путін заявив, що не виключає можливості зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але умовою для цього назвав приїзд українського лідера до москви.

Про це він сказав під час пресконференції.

"Щодо зустрічей із Зеленським - я не виключав таких зустрічей. Але чи є сенс у них?" - сказав путін.

Він також додав, що потенційна зустріч можлива лише за ініціативою української сторони.

"Якщо Зеленський хоче, якщо він готовий нехай приїжджає в москву. Ми зустрінемося", - заявив глава кремля.

Також путін вкотре звинуватив Україну у зриві перемовин.