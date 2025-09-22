Президент Сирії вперше з 1967 року прибув до США з офіційним візитом

За офіційною інформацією, візит триватиме п’ять днів.

Президент Сирії Ахмад аш-Шараа 21 вересня прибув до Вашингтона з історичним візитом, який може стати переломним моментом у відносинах між Дамаском і Вашингтоном. Це перший візит глави сирійської держави до США за останні майже шість десятиліть.

Про це повідомляє Clash Report.

За офіційною інформацією, візит триватиме п’ять днів. У межах поїздки аш-Шараа візьме участь у роботі Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку та проведе зустрічі з низкою міжнародних партнерів. Водночас поки що невідомо, чи відбудуться особисті переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Експерти зазначають, що цей крок може свідчити про прагнення Сирії поступово виходити з багаторічної дипломатичної ізоляції. Візит аш-Шараа також розглядається як сигнал готовності Дамаска до обережного діалогу зі США, хоча про відкрите зближення сторін поки не йдеться.

Відносини між країнами залишалися напруженими десятиліттями: США підтримували сирійську опозицію, тоді як Сирія зберігала тісні союзи з Іраном та росією.

Дипломати вважають, що навіть символічні результати цього візиту можуть стати кроком до відновлення суб’єктності Дамаска на міжнародній арені.